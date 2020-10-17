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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. محافظ القاهرة يتفقد عددا من المدارس

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:49 م
خالد عبد العال
خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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يتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غدًا، عددا من مدارس القاهرة؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وذلك في تمام الساعة 7.00 صباح يوم غد الأحد، بمدرستي النيل الرسمية لغات رياض أطفال ابتدائي وإعدادي ومدرسة التحرير الابتدائية (28 و29 شارع الخضراء بولاق أبو العلا وكالة البلح على كورنيش النيل قبل فندق كونراد ب 300 متر).

كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم مدرستى مصطفى كامل الابتدائية وعاطف السادات الثانوية بنات بإدارة البساتين التعليمية، في زيارة حرص أن تكون بعد بدء اليوم الدراسي بفترة للوقوف على استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية بمدارس العاصمة طوال اليوم الدراسي.

ووجه محافظ القاهرة التهنئة للطلاب والمعلمين ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق من أجل بناء الوطن ورفعته، كما قام بإهداء الطلاب شنط وأدوات مدرسية بمناسبة بدء الدراسة.

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