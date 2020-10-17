تنطلق غدا.. ماذا يحدث في أولى جلسات مجلس الشيوخ؟

تنطلق غدا الأحد أولى جلسات مجلس الشيوخ من الفصل التشريعي الأول، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة المجلس للانعقاد يوم 18 أكتوبر، حيث اكتمل تشكيل الغرفة التشريعية الثانية، بعد تعيين 100 نائب، ليصل إجمالي عدد أعضاء المجلس 300 نائب، وفقا لما جاء في نص القانون الذي أقره مجلس النواب.وانتهت اللجنة المشرفة على مجلس الشيوخ، من كافة الأعمال الخاصة بصيانة المباني التابعة للمجلس الجديد، وكذلك نقل العاملين من مجلس النواب إلى الشيوخ.وتنص المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي سيتم العمل بها لحين صياغة لائحة خاصة لمجلس الشيوخ على أن: "يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد".ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".ويبدأ بأداء هذه اليمين أكبر الأعضاء والعضوان المعاونان ثم باقي الأعضاء عضوًا عضوا، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة، وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه، ويجوز أن يسمح المجلس في المدة التي يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك، وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.وتعقد جلسة الغد برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وطبقا لقائمة الأعضاء المعينين والمنتخبين فسوف يتولى الفريق جلال محمود فهمي الهريدي، مؤسس ورئيس حزب حماة الوطن، رئاسة الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ، بصفته أكبر الأعضاء سنًا، حيث أنه مواليد 5 سبتمبر عام 1930.ويفتتح الفريق جلال الهريدي، أعمال الجلسة الأولى للشيوخ بقول: "بسم الله باسم الشعب افتتح الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ 2020"، ثم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وتلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتشمل قرارها بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وقرارها بشأن إعلان نتيجة الانتخابات، وقرارها بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ عن جولة الإعادة، وكذلك تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ".عقب افتتاح الجلسة، يقوم "الهريدي" بدعوة "النواب" لأداء اليمين الدستورية، حيث يؤدي أعضاء المجلس وعددهم 300 عضوا اليمين الدستورية طبقا لما نصت عليه المادة 104 من الدستور، لتبدأ إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين بتلاوته نص المادة 117 للدستور والمنظمة لقواعد الانتخاب، ثم يعلن رئيس الجلسة القواعد الحاكمة لعملية الانتخاب، كما يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ويطلب من كل عضو لديه رغبة في الترشح للمنصب بأن يعلن ذلك، ثم يعلن رئيس الجلسة أسماء المرشحين لمنصب رئيس المجلس لتبدأ عملية التصويت، ويقوم بإعلان نتيجة التصويت والفائز برئاسة مجلس الشيوخ ويقدم التهنئة له باسمه واسم جميع أعضاء المجلس لرئيس المجلس المنتخب، ثم يتم دعوته لتولي رئاسة الجلسة ويصعد رئيس المجلس لمنصة الجلسة ويتولى رئاستها.ومن المقرر أن يتم أيضا تشكيل اللجنة الخاصة بصياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ووفقا للقانون فإنه سيتم العمل باللائحة الخاصة بمجلس النواب، لحين صياغة اللائحة الجديدة.