دراسات تكشف علاقة فصيلة الدم بالإصابة بفيروس كورونا

يسعى العلماء والباحثون حول العلم فى التوصل إلى حقائق جديدة عن طبيعة فيروس كوفيد 19، وفرض على الدول اتباع طرق وقائية لم تشهدها البشرية من قبل، ومؤخرًا كشفت دراستان أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم "AB0" (المجموعة الأولى) أقل عرضة للإصابة بالفيروس.وكشفت دراسة إجريت على 95 مريضا في حالة حرجة بمستشفى كندية، أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم A أو AB أكثر عرضة لحدوث مضاعفات تتطلب عناية مركزة وأجهزة تنفس اصطناعي.وبحسب الدراستين اللتين نشرت نتائجهما في مجلة "Blood Advances" قارن خبراء دنماركيون بيانات أكثر من 473000 شخص تم فحصهم للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأظهرت النتائج أن من بين أولئك الذين تبين أنهم حاملون للفيروس، كان هناك عدد أقل من المرضى الذين لديهم فصيلة الدم AB0 (المجموعة الأولى) وأكثر من ذلك مع A (الثانية)، وB (الثالثة) وAB (الرابعة).ويفسر العلماء ذلك من خلال حقيقة أن فصيلة الدم الأولى لا تحتوي على مستضدات كريات الدم الحمراء، التي تسمح للفيروس بدخول الجسم.وكان باحثون من الصين والولايات المتحدة وإيران، قد توصلوا في وقت سابق إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم الثانية هم أكثر عرضة للوفاة من المضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا.