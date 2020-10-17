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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ماجد الكدوانى يناقش قضية التنمر فى «برة المنهج»

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:07 م
ماجد الكدواني
ماجد الكدواني
منار إبراهيم
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يشارك الفنان ماجد الكدواني في أكثر من عمل فني خلال الفترة الحالية، حيث يصور فيلمي «برة المنهج» مع الفنانة روبي، و«وقفة رجالة» مع كل من الفنان سيد رجب وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي، كما ينتظر عرض فيلم «إلا أنا» مع الفنان تامر حسني.

وقال مصدر لـ«الدستور» إن الفنان ماجد الكدواني انتهى من تصوير نصف مشاهد فيلم «برة المنهج» مشيرًا إلى أنهم يسعون لإنهاء كل مشاهد العمل خلال أسبوعين بقيادة المخرج عمرو سلامة.

وأشار إلى أنهم يواصلون التصوير بشكل شبه يومي داخل الديكورات المخصصة للعمل، سواء حدائق القبة أو مدينة 6 أكتوبر وبعض مناطق القاهرة، بالإضافة إلى حرصهم الشديد على خروج العمل بشكل جديد ومختلف.

وأكد المصدر أن ماجد الكدواني سيظهر بشكل جديد وبعيد عن الكوميديا البحتة، وهو ما أقنعه به المخرج عمرو سلامة، فيجسد دور رجل أعمال صارم وتربطه علاقة ما بصبي يعاني من التنمر فتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق وبه لمسة خفيفة كوميدية نظرًا لخفة ظل "الكدواني"، وفي الوقت ذاته يناقش قضية التنمر بشكل درامي، ومن المحتمل أن يطرح العمل خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام الدراسي المقبل.

أما عن فيلم "وقفة رجالة" فأكد المصدر أن ماجد الكدواني يسافر إلى مدينة الغردقة لتصوير مشاهده هناك، وتدور أحداث العمل في إطار الكوميديا البحتة، وتجمع الكدواني وأصدقاؤه سيد رجب وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، ويتحدون لحل مشكلة ما خاصة بأحدهم وبالفعل ينجحوا في النهاية في هذا الأمر، وتبرز الأحداث أهمية الصداقة روح التعاون والمرح والوفاء بين الأشخاص مهما تقدم بهم العمر.

وأضاف المصدر أن فريق عمل فيلم "وقفة رجالة" انتهو من تصوير ما يقرب من 25% من مشاهد العمل بقيادة المخرج أحمد الجندي، مؤكدًا أنهم لم يحددوا موعد عرض العمل بالسينمات حتى الآن ولكن من المفترض طرحه خلال العام المقبل على الأغلب.

"برة المنهج" من إخراج عمرو سلامة، الذي يشارك في تأليفه مع خالد دياب، وتشارك في بطولته النجمة روبي وأسماء أبواليزيد وشريف الدسوقي ودنيا ماهر وأحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف في الفيلم، بينما فيلم "وقفة رجالة" من تأليف هيثم دبور، من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي وإخراج أحمد الجندي.

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