محافظ الجيزة يتفقد مدارس العمرانية والهرم فى أول أيام العام الجديد

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم مدرسة الشهيد أسامة محمد الثانوية بنات "أم الأبطال سابقا" والتابعة لإدارة العمرانية التعليمية للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية، ومشاركة الطلاب فى أول أيام العام الدراسى، حيث حضر طابور الصباح وتحية العمل، وأشاد بالطلاب لالتزامهم بارتداء الكمامات الطبية حرصا على سلامتهم.حضر التفقد كل من خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور محمد منصور مدير مديرية الصحة بالجيزة، والمهندس عبدالناصر سعد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، المستشار بدوى علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالمديرية.وتفقد حجرة الزائرة الصحية وغرفة العزل وبحضور بكساوى مصطفى مدير عام إدارة العمرانية التعليمية.ثم توجه المحافظ إلى مدرسة أحمد بهجت الرسمية لغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية والتى تم إنشاؤها بتكلفة 4.7 مليون جنيه، بإجمالى 14 فصلا دراسيا جديدا، بالإضافة إلى افتتاح اعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة السادات الابتدائية بتكلفة مليون جنيه.وأكد أن العام الدراسى الجديد يشهد دخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات الخدمة بتكلفة 601 مليون جنيه، منهم 35 مدرسة بالقرى والمراكز، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لدورات المياه والنوافذ والإنارة والأبواب والديسكات لكل المدارس على مستوى المحافظة.ثم توجه إلى مدرسة السادات الابتدائية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، وقدم التهنئة للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسى الجديد متمنيا لهم التوفيق مع تحفيزهم على النجاح والتفوق وتكريم المتميزين منهم وتشجيع المعلمين على رسالتهم التعليمية السامية التى تبنى عليها كل جهود التنمية والتقدم من أجل بناء الوطن ورفعته.وأكد حجازى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتعقيم اليومى والتعليمات الواردة من الوزارة ووزارة الصحة والسكان، مشددا على الالتزام بارتداء الكمامة الطبية لجميع الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدرسة حرصا على سلامتهم.