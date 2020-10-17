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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تحديد موعد عرض الجزء الثاني والثالث من «الآنسة فرح»

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:52 م
الآنسة فرح
الآنسة فرح
محمد قدري
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حددت شبكة قنوات MBC ومنصة شاهد التابعة لها موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، بعد الانتهاء تماما من تصوير الموسم الثاني الأسبوع الماضي.

واختارت الجهة العارضة الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم، لبدء عرض الجزء الثاني من المسلسل، على أن يبدأ الطاقم تصوير الجزء الثالث خلال الأيام القادمة، لعرضه فور انتهاء عرض الجزء الثالث.

وتم تصوير مسلسل "الآنسة فرح" بين ديكورات الساحل الشمالي، وبعض الأماكن في القاهرة، والذي يعتبر الديكور الأساسى للعمل.

وتدور أحداث الجزء الثانى من المسلسل حول انفصال كل من "شادي"، الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح"، التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبواليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin"، ومقرر عرضه في 4 أجزاء، كل جزء يتكون من 22 حلقة، وحصل الجزء الأول من العمل على نسبة مشاهدة عالية، وشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما حصل على إشادات عديدة من قبل النقاد والجمهور.

والمسلسل من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، هدى مجد، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، ومحمد عمروسي.

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