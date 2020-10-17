312 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأوضحت الكيلة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وذلك للمرة الأولى منذ 52 يوما، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 241 حالة شفاء.وأكدت وجود 40 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.