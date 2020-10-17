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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

312 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:48 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
أ ش أ
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الكيلة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وذلك للمرة الأولى منذ 52 يوما، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 241 حالة شفاء.

وأكدت وجود 40 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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