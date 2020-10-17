«شكري» ونظيرته الإسبانية يوقعان مذكرات تفاهم بين البلدين

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم السبت، أرانشا جونزاليس وزيرة خارجية إسبانيا بمقر وزارة الخارجية المصرية بقصر التحرير.ووقع الوزيران خلال اللقاء على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بهدف تطوير العلاقات بين مصر وإسبانيا، كما أجريا جلسة مباحثات رسمية لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.