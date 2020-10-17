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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمى

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:51 م
سرطان
سرطان
وكالات
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نصح طبيب الأورام ميخائيل مياسنيانكين المرضى بمراقبة نظامهم الغذائي واستبعاد الوجبات السريعة من النظام الغذائي لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، حسبما ذكرت "القناة الخامسة".

وقال مياسنيانكين: "الطعام غير الصحي هو الطعام غير المنتظم، الطعام "السريع"، تناول الوجبات السريعة، تناول الأطعمة التي تفتقر إلى البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات".

وأشار إلى أن تناول الطعام يجب أن يكون بشكل واعٍ ومنهجي، وأوصى بأنه في وقت تناول الطعام يجب أن نكون في جو هادئ لتجنب الإجهاد.

وفقًا له، فقط في ظروف مريحة، سيكون الجسم قادرًا على الحصول على جميع العناصر المفيدة الضرورية من الطعام.

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