القبض على عاطل بعد سرقته 3 دراجات نارية بالسلام

القى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن القبض على عاطل بعد سرقتة 3 دراجات نارية بالسلام.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لتخصصه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنه وراء ارتكاب 3 حوادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب، وكذا سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة "، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، كما تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.