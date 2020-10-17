القبض على عاطلين سرقا حقيبة من داخل سيارة بالبساتين

ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن القبض على عاطلان سرقا حقيبة من داخل سيارة بالبساتين.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة البساتين بتلقية بلاغا من (موظفة بإحدى الشركات) بااكتشافها كسر زجاج السيارة ملكها حال توقفها بالطريق الدائرى بدائرة القسم وسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من داخلها، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وأمكن ضبطها وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") واعترفا بارتكابهما بالااشتراك مع آخر "هارب"، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى- هاتف محمول - شاشة LCD ) وأقرا بشرائهما من متحصلات سرقة المبلغ المالى المستولى عليه. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.