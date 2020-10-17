رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على عاطلين سرقا حقيبة من داخل سيارة بالبساتين

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:38 م
القبض على عاطلين
القبض على عاطلين
هدير مصطفي
طباعة
ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن القبض على عاطلان سرقا حقيبة من داخل سيارة بالبساتين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة البساتين بتلقية بلاغا من (موظفة بإحدى الشركات) بااكتشافها كسر زجاج السيارة ملكها حال توقفها بالطريق الدائرى بدائرة القسم وسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من داخلها، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وأمكن ضبطها وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") واعترفا بارتكابهما بالااشتراك مع آخر "هارب"، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى- هاتف محمول - شاشة LCD ) وأقرا بشرائهما من متحصلات سرقة المبلغ المالى المستولى عليه. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 500 مليار جنيه من أموال الدولة اليوم

قطر تحقق فى التسريبات.. غضب بين السيدات بسبب «عنتيل الدوحة»

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

تفاصيل نتيجة رغبات الدبلومات الفنية 2020

الصور

image description

وكيل تعليم دمياط: كرمنا أبناء الشهداء في أول يوم دراسي

image description

أسيوط تستقبل العام الدراسي الجديد بـ 144 مدرسة جديدة

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ «محور ديروط» بـ1.7 مليار جنيه

image description

«معدات جديدة» استعدادا لموسم الأمطار في الدقهلية

image description

«الفيس شيلد».. رفيق طلاب المدارس في أول يوم دراسى

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

قطر تحقق فى التسريبات.. غضب بين السيدات بسبب «عنتيل الدوحة»

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمى

في شحنة موز.. أستراليا تضبط مخدرات بـ248 مليون دولار

فيلة إفريقيا مهددة بالانقراض

ما هي الروائح التي تجعلك تبدو أصغر سنا؟

أيام زمان

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

سارة السهيل: حبى للأطفال ذلل الصعاب فى طريقى للكتابة عنهم

غدا «الثقافة الرقمية» تناقش أدوات العمل عن بعد في زمن ما بعد كورونا

عبدالدايم تكرم 9 رموز في افتتاح «ليسيه الحرية» بالإسكندرية

«تاريخ البحر الأحمر».. الكتاب الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة