القبض على عاطلين سرقا حقيبة من داخل سيارة بالبساتين
السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:38 م
هدير مصطفيطباعة
ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن القبض على عاطلان سرقا حقيبة من داخل سيارة بالبساتين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة البساتين بتلقية بلاغا من (موظفة بإحدى الشركات) بااكتشافها كسر زجاج السيارة ملكها حال توقفها بالطريق الدائرى بدائرة القسم وسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من داخلها، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وأمكن ضبطها وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") واعترفا بارتكابهما بالااشتراك مع آخر "هارب"، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى- هاتف محمول - شاشة LCD ) وأقرا بشرائهما من متحصلات سرقة المبلغ المالى المستولى عليه. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة البساتين بتلقية بلاغا من (موظفة بإحدى الشركات) بااكتشافها كسر زجاج السيارة ملكها حال توقفها بالطريق الدائرى بدائرة القسم وسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من داخلها، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وأمكن ضبطها وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") واعترفا بارتكابهما بالااشتراك مع آخر "هارب"، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى- هاتف محمول - شاشة LCD ) وأقرا بشرائهما من متحصلات سرقة المبلغ المالى المستولى عليه. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.