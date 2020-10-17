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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط تستقبل العام الدراسي الجديد بـ 144 مدرسة جديدة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:32 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن إجمالي عدد المدارس التي تم استلامها ابتدائيًا والجاري العمل بها بلغت 144 مدرسة، بطاقة 2166 فصلا دراسيا، بتكلفة إجمالية بلغت 284.2 مليون جنيه خطة 2020 - 2021، والتي يجرى تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.

وأضاف أنه تنفيذا لخطة المحافظة للنهوض بالتعليم وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس المختلفة لأبنائنا الطلاب لتحسين مناخ التعليم من خلال الإنشاءات الجديدة للتغلب على كثافة الفصول، فإنه تم استلام 34 مدرسة جديدة تم الانتهاء منها واستلامها ابتدائيًا حتى 1 7 2020 بطاقة 485 فصلا دراسيا بتكلفة 155.5 مليون جنيه، كما يجري العمل في 23 مدرسة أخرى بتكلفة 128.8 مليون جنيه.

ولفت إلى أن عدد المدارس التي تم استلامها ابتدائيا فى الفترة من 1 7 2019 حتى  ‪30 6 2020‬ بلغ 65 مدرسة جديدة بإجمالي عدد فصول 1032 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية بلغت 386.3 مليون جنيه، مشيدًا بجهود هيئة الأبنية التعليمة حتى يتم تغطية احتياجات جميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا استمرار خطة المحافظة والمضي قدمًا في خطة التوسع فى المدارس الجديدة.

وأوضح المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أنه تم طرح عدد 40 مدرسة جديدة، وجاري إنهاء إجراءاتها وجاري تجهيز 19 مدرسة للطرح بالإضافة إلى أنه جاري إنهاء إجراءات إصدار قرارات التخصيص لعدد 28 مدرسة جديدة بقوة 450 فصلا دراسيا، فضلا عن استكمال خطة الهيئة في التوسع في إنشاء وتجهيز مدارس جديدة.

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