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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شكرى يبحث مع نظيرته الإسبانية التعاون المشترك والقضايا الإقليمية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:54 م
سامح شكري
سامح شكري
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بحث وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم السبت مع نظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليز لايا، العلاقات المصرية الإسبانية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد شكرى ونظيرته الإسبانية مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

كانت الوزيرة الإسبانية قد وصلت إلى القاهرة في زيارة قصيرة، تلتقى خلالها عددا من كبار المسئولين.

تأتي الزيارة في إطار جولة شرق أوسطية شملت بيروت لبحث العلاقات الثنائية والتعاون وعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها قضية الشرق الأوسط والوضع فى ليبيا.

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