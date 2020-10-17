غدًا.. جولة لوزير التعليم للاطمئنان على سير العام الدراسي الجديد

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، بصدد عمل جولة على عدة مدارس بالقاهرة غدًا الأحد لمتابعة سير العام الدراسي الجديد 2020-2021.وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة أن الوزير سوف يطمئن على تجهيز المدارس والاطمئنان على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية فى المدارس وذلك فى ظل عام دراسي جديد فى وجود أزمة كورونا المستجد.وكان قد قال وزير التربية والتعليم أنه قد تم تخصيص رقم "واتس آب" لاستقبال شكاوى واستفسارات أول يوم دراسي والذي انطلق اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر، والرقم يوجد خلفه جيش من الموظفين للاستماع إلى شكاوى ورصد المشكلات والعمل على حلها ومن الممكن أن يتواصل الرقم مع ولي الأمر بعد سماع شكوته، والرقم هو ٠١١٤٨٩٧٠٦١٠ وهذا الرقم تم تخصيصه من أجل مساعدة الجميع.