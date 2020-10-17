ضبط منتحل صفة طبيب بغرض سرقة المستشفيات في مصر الجديدة

تباشر نيابة مصر الجديدة، التحقيقات مع متهم بانتحال صفة طبيب بشرى بغرض سرقة المستشفيات وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقى قسم شرطة مصر الجديدة إخطارًا من إحدى المستشفيات بتواجد أحد الأشخاص منتحلًا صفة طبيب داخل المستشفى.وبالانتقال والفحص تبين تواجد أحد الأشخاص" غير معلوم لدى المستشفى" مرتديًا زي طبيب، وأمكن ضبطه وتبين أنه (حاصل على ليسانس آداب، ومقيم الجيزة) وبحوزته (كارنيه طبيب بشرى باسم أحد الأِشخاص "منتهى فى 2017م" - سماعة طبية - جهاز قياس حرارة - 2 مفك).وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة انتحال صفة طبيب لتسهيل دخوله المستشفى "محل الضبط" بقصد الشروع فى سرقة أية متعلقات بداخل المستشفى باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وأضاف بعثوره على الكارنيه المضبوط بحوزته بالطريق العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.