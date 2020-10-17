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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة كفر الشيخ»: نراقب كافة المدارس لمواجهة كورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:22 م
سوسن سلام
سوسن سلام
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تتم مراقبة كافة المدارس والمعاهد الأزهرية التي بدأت بإستقبال الطلاب اليوم السبت، لبداية العام الدراسي الجديد، وذلك من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل حفظ سلامة الطلاب.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، خلال تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه لم يتم رصد أي مخالفات صحية أو حالات اشتباه بالفيروس بين الطلاب أو في صفوف العاملين بالمدارس حتى الآن، وأنه يوجد تنسيق كامل مع مديرية التربية والتعليم في ذلك الصدد.

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، أن المديرية في حالة طوارئ بكافة إداراتها في المراكز دائمة منذ صباح اليوم، من أجل مراقبة الوضع، والتعامل مع أي طارئ قد يحدث مع توفير كافة المستلزمات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

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