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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط كميات من المخدرات بقيمة 720 ألف جنيه بالإسكندرية والسويس

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:22 م
المخدرات
المخدرات
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الداخلية توجيه الضربات المتتالية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بنطاق محافظتى الإسكندرية والسويس، وضبطت كميات من المخدرات بقيمة 720 ألف جنيه.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظتى (الإسكندرية، السويس) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن (الإسكندرية والسويس) تم استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على "40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالى، 3 هاتف محمول" بحوزة (ثلاثة عاطلين) حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

ونجحت الجهود في ضبط (كمية من مخدر البانجو وزنت 75 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وقد قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو (720 ألف جنيه).

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