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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهم بالنصب على الشباب وإيهامهم بتوفير فرص عمل بالخارج

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:28 م
ضبط متهم
ضبط متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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ألقى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدى للجريمة الإلكترونية، القبض على شاب متهم بالنصب على عدد من الشباب بتوفير فرص عمل لهم بالخارج مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم، وبعرضه على النيابة العامة بمركز الزقازيق، قررت برئاسة أحمد عاطف، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا بقيام شاب بالإعلان عن فرص عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وتمكنت مأمورية أشرف عليها اللواء عمرو بحر مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الإلكترونية، واللواء طارق الزواوي مدير الإدارة العامة، وقام بها ضباط فرع شرق الدلتا، برئاسة العقيد دكتور محمود مدين، رئيس الفرع، بتوجيهات العميد حسام رشاد، رئيس مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مباحث مركز الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز، من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يدعى "عبدالرحمن ك"، 23 سنة، مقيم بكفر محمد حسين، دائرة المركز، وتبين من التحريات أنه أوهم عددا من الشباب بقدرته على توفير فرص عمل لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، وقام بالنصب عليهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11238 إداري مركز الزقازيق لسنة 2020، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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