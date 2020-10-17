طريقة كيكة الزبادي بالسميد دون بيض

يقدم «الدستور»، اليوم، طريقة عمل كيك الزبادي بالسميد دون بيض، حيث إن الكيك المنزلي له مكانة خاصة ومحبب عند الجميع، خاصة الأطفال، ونقدم بالخطوات طريقة سهلة لعمل الكيك بالسميد والتي تستغرق وقتا قصيرا في الطهي.المقادير- لبن زبادي: كوب- الزيت النباتي: نصف كوب- دقيق: كوب ونصف (منخول)- بيكنج بودر: ملعقة صغيرة ونصف- بيكربونات الصوديوم: نصف ملعقة صغيرة- سكر: كوب- خلاصة الفانيليا: ملعقة صغيرةطريقة التحضيرحمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية ورشّي القليل من الدقيق في قالب كيك.اخفقي اللبن الزبادي ثمّ أضيفي السكر واخفقي من جديد.أضيفي بيكربونات الصوديوم والبيكنغ باودر واخفقي لخمس دقائق إضافية.أضيفي خلاصة الفانيليا والزيت ثمّ الدقيق واخلطي المكونات جيّدًا.اسكبي المزيج في قالب الكيك المحضّر.اخبزي الكيك في الفرن لمدّة 30 دقيقة.