«لو ابنك سخن».. «التعليم» تحدد 6 إجراءات على ولى الأمر اتباعها

مع بداية العام الدراسي الجديد، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات بعنوان " لو ابنك سخن عليك القيام بـ" واحتوى المنشور على مجموعة من المعلومات الإرشادات التي يجب على أولياء الأمور اتباعها، كما احتوى على طريقة حصول التلميذ الذي ظهرت عليه أعراض أو اشتباه كورونا أو يعاني من ارتفاع في درجة حرارته على إجازة دون أن يحتسب غائبًا.ويرصد "الدستور" الإرشادات التي نص عليها منشور الوزارة لحصول الطالب على إجازة:1- قم على الفور بإخبار مدير المدرسة بحالة ابنك الصحية بهدف الحصول على إجازة مرضية طبقًا للحالة ومدى خطورتها.2- في حالة عدم تحسن حالة التلميذ الصحية عليك إخبار المدير لمد فترة الإجازة.3- في حالة ارتفاع درجة التلميذ عن 37 درجة يجب اتخاذ جميع إجراءات العزل للتأكد من عدم إصابته بكورونا4- غسيل اليدين واستخدام كحول 70%.5- أكدت وزارة التربية التعليم، أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية من تعقيم الفصول والمقاعد والمكاتب الإدارية في إطار مواجهة تفشي الوباء.6- ناشدت جموع القائمين على العملية التعليمية أهمية وضرورة ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا.