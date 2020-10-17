قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس المتهمين بسحل وقتل فتاة المعادي لسرقتها، في شارع 87 تقاطع شارع 9 بثكنات المعادى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكان المقدم إسلام أبوبكر، رئيس مباحث المعادي، قد تلقى بلاغا بالعثورعلى جثة لفتاة بتقاطع شارعي 86 والقناة، وتبين وجود جثة لفتاة تدعى "مريم محمد علي"، 24 سنة، موظفة بالبنك الأهلي، ومقيمة بالمعادي، مصابة بجرح بالرأس وبنزيف دموي من الأذن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والأيدي.وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة يدها، وتحوى أدوات مكياج وحافظة جلدية بها أوراق المتوفاة وملابس رياضية، وعثر بجوارها على هاتفها المحمول.وبالفحص وبسؤال شاهد الواقعة أوضح مشاهدة ميكروباص أبيض اللون، يستقله شخصان، وقيام المرافق للسائق بخطف حقيبة يد المجني عليها، وأثناء ذلك اصطدمت بالسيارة وسقطت أرضا، وأصيبت وحدثت وفاتها، وهروب مستقلي السيارة من مكان الواقعة.ومن خلال التحريات وفحص كاميرات المراقبة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، التي تبين أنها غير واضحة الأرقام، لكن تم التوصل لخط سيرها بمنطقة دارالسلام، وتبين أنها سيارة ميكروباص بيضاء اللون تحمل أرقام ب د 5922، ملك «م. ع»، وشهرته حماصة، مواليد 1969، سائق ومقيم بمصر القديمة، والسابق ضبطه واتهامه في 6 اتهامات، آخرها القضية رقم 9865 لسنة 2012 قصر النيل سرقة.وتم التوصل إلى أنه يقوم بإيجار السيارة لسائقين، من بينهما سائق يعمل بها بخط الجيزة دار السلام، يدعى «و. ع»، مواليد 1986، سائق ومقيم بإسطبل عنتر بمصر القديمة، والسابق ضبطه واتهامه في عدة قضايا، وهي القضية رقم 19768 لسنة 2009 مصر القديمة مخدرات، والقضية رقم 7469 لسنة 2008 الدقي مخدرات، والذي تبين من خلال التحريات قيامه بارتكاب الواقعة بمشاركة نجل خالته الذي يدعى «م. ع»، مواليد 1987، ويعمل فرد أمن، ومقيم ببولاق الدكرور، وتم تقنين الإجراءات وضبط المذكورين، وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة.وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لارتكاب وقائع سرقات الحقائب، بأسلوب خطف الحقيبة باستخدام السيارة المضبوطة ومن بينها الواقعة محل ضبطهما، وقررا أنهما حال سيرهما بمكان الواقعة شاهدا المجني عليها وبحوزتها الحقيبة، فاقتربا منها حيث كان يقود السيارة الأول وخطف الثاني الحقيبة من المجني عليها والتي تمسكت بها، فاصطدمت بالسيارة أثناء ذلك وسقطت أرضا وسُحبت لمسافة مع السيارة أثناء فرارهما.وأضاف المتهمان قيامهما بأخذ متعلقات المجني عليها من أدوات المكياج، واحتفاظ الأول بها بمسكنه وتخلصهما من الحقيبة بإلقائها بأحد الأماكن، وبإرشادهما تم ضبط متعلقات المجني عليها، وجارٍ مناقشة المتهمين عن وقائع أخرى ارتكباها بالأسلوب ذاته.