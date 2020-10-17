فايق يفتتح المائدة المستديرة حول «الضرائب والعدالة الاجتماعية في مصر»

افتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المائدة المستديرة التي ينظمها المجلس بمشاركة وزارة المالية ومصلحة الضرائب العامة حول "فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية في مصر".وقال فايق: "لقد حرمتنا جائحة كورونا من اللقاءات المباشرة لكنها عرفتنا على اللقاءات الإلكترونية، وعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان وشارك في العديد من هذه الإجتماعات التي حلت محل اللقاءات المباشرة، لكن من الواضح أنه من غير الممكن الاستغناء تمامًا عنها، وإلا تحولنا بطول الزمن إلى مجرد أرقام تخاطب بعضها البعض بعيدة عن العلاقات الإنسانية التي تساعد على التفاهم والتفهم".وأوضح فايق، في كلمته، أن المجلس يبدأ سلسلة من هذه اللقاءات المباشرة مع اتخاذ كل الاحتياطات في مواجهة جائحة كورونا، باجتماع حول "فلسفة الضريبة والعدالة الاجتماعية" بمناسبة التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية على بعض القوانين بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وإدخال معايير أكثر للحوكمة وتقليل المنازعات".وأكد أن المجلس يهتم بالسياسة الضريبية نظرًا لتأثيراتها المجتمعية وتأثيرها في تحقيق العدالة الاجتماعية التى هي هدف استراتيجي في سياساتنا الاقتصادية والاجتماعية، وقد كانت العدالة الاجتماعية أحد أهداف ثورة 23 يوليو، وكذلك 25 يناير و30 يونيو، كما أنها لم تعد حكرًا الآن على أي أيدلوجية معينة وإنما أصبحت فلسفة حكم، وضرورة لتحقيق أهم أركان الحكم وهو العدل والمساواة.وأشار إلى أنه من خلال الضريبة يمكن أن تتدخل الدولة للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على توازن المجتمع، فقد ثبت أن آليات السوق غير قادرة وحدها على إيجاد التوازن المجتمعي المنشود، مضيفا أن الضريبة المثالية هي التي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وفي نفس الوقت تحقق تنمية اقتصادية وإيجاد التوازن المناسب بينهما مع توفير الاستدامة المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستدامة التنمية.وتابع: "لذلك يسعى المجلس ليتأكد من وجود هذه الأهداف الثلاث واضحة في السياسة الضريبية، لتحقيق التنمية المستدامة مع توازن مجتمعي، فالتنمية لم تعد مجرد نموًا اقتصاديًا لكنها تهتم بكل الحقوق الإنسانية سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".وأضاف أنه فقًا للدستور لابد أن تعرض على المجلس القومي لحقوق الإنسان كل القوانين التي تؤثر في الحقوق والحريات، قائلا: "نحن نشرك العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة هذه القوانين حتى تضع في الحسبان دائمًا رأي الجماهير، ولاشك أن إشراك المجتمع المدني في مناقشة القوانين الخاصة بالضرائب يجعل الناس أكثر تفهمًا لأهدافها وبالتالي يساعد في عملية التحصيل".