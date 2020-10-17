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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شعراوي يضع حجر أساس مشروع صرف صحي بـ150 مليون جنيه في الأقصر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:07 ص
مشروع صرف صحي
مشروع صرف صحي
هدى الأمير
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وضع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية "القبلي قامولا" التابعة لمركز القرنة، ضمن خطة العام المالي 2020-2021 للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويخدم 4 قرى بإجمالي عدد سكان 50 ألف مواطن وبتكلفة حوالي 150 مليون جنيه.

وخلال زيارة وزير التنمية المحلية والمحافظ للقرية، تقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على جهودها في مبادرة "حياة كريمة"، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات في قرى محافظة الأقصر.

وأكد الأهالي أن قرية "القبلي قامولا" والقرى المجاورة لها شهدت تنفيذ عدد من مشروعات صرف صحي ومياه شرب وخدمات صحية وكهرباء وتوفير معدات النظافة.

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