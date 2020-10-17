محافظ المنوفية يقيل مديرة مدرسة بسبب إهمال الإجراءات الصحية (صور)

تفقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، مدرسة سيدي عبدالمنعم بميت خاقان، وقرر إقالة مديرة المدرسة لتقصيرها في العمل وضعف الإشراف على المدرسة، حيث لاحظ عدم التزام إدارة المدرسة بالتعليمات وتطبيق الاشتراطات الصحية بين الطلاب.كما تفقد مدرسة صلاح خطاب الإعدادية المشتركة بميت خاقان وقرر صرف مكافأة مالية لإدارة المدرسة لالتزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب بالإضافة إلى توافر مستلزمات التطهير والنظافة العامة داخل المدرسة.جاء ذلك خلال جولته الميدانية على بعض المدارس بميت خاقان بشبين الكوم للوقوف على مدى الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسى الجديد، رافقه متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، والدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم ومديرة إدارة شبين الكوم التعليمية ورئيس حي شرق شبين الكوم.وتفقد المحافظ عددا من الفصول الدراسية واطلع على نسب الحضور والغياب بين الطلاب وشدد على مراعاة المسافات البينية والتباعد بين الطلاب منعًا للاختلاط وأجرى حوارا مع الطلاب عن ما تم من إجراءات وقائية منذ دخولهم المدرسة وعن الحصص الدراسية التي تم تدرسيها منذ بداية اليوم الدراسي.كما تفقد غرف العزل المخصصة لحالات الاشتباه وشدد على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة عرض تقرير يومي نهاية اليوم الدراسي بالتنسيق مع مديرية الصحة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام بما تم من إجراءات.كما قرر تشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام والوحدات المحلية كل في نطاقه تكون مهامها المرور على كل المدارس بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام الدراسة وتوافر الاشترطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.وخلال جولته شدد محافظ المنوفية علي رئيس حي شرق شبين الكوم برفع تراكمات قمامة وهدم في مدخل الحي والانتهاء منها اليوم، وذلك في إطار الحفاظ على تحسين البيئة ورفع كل المخلفات أولا بأول.