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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة أمريكية: التوصل للقاح كورونا قبل الانتخابات الرئاسية «مستحيل»

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:13 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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كشفت الصحيفة الأمريكية "يو آس إي توداي" عن أن التوصل إلى إنتاج لقاح مضاد لفيروس «كوفيد- 19» قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مثلما وعد به الرئيس دونالد ترامب، أمر مستحيل.

وأوضحت أنه "لا يمكن التوصل إلى هذا الإنجاز لدى كل المتسابقين في الولايات المتحدة الأمريكية قبل نهاية شهر نوفمبر، في أكثر السيناريوهات تفاؤلا".

وتستند الصحيفة في استنتاجها هذا إلى الرسالة المفتوحة التي نشرها آلبرت بورله، المدير العام لشركة "فايزر" لإنتاج الأدوية، يوم الجمعة، وقال فيها إنه سيطلب رخصة لإنتاج لقاح شركته خلال الأسبوع الأول لشهر نوفمبر، وتعتبر شركة "فايزر" الأكثر تقدما على مسار البحث عن لقاح مضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ستيفان بانسيل، المدير العام لشركة "موديرنا"، في يوم 30 سبتمبر الماضي، إن شركته لن تتمكن من الحصول على معطيات كافية على سلامة لقاحها من أجل طلب رخصة الإنتاج من هيئة الغذاء والعقار الأمريكية قبل يوم 25 نوفمبر المقبل.

من جهتهما، تأخرت الشركتان الأمريكيتان الأخريان "جونسون آند جونسون" و"آسترازينيكا" في مشروعيهما لإنتاج اللقاح، بسبب تطورات سلبية طرأت على لقاحيهما تستوجب المزيد من البحث والدراسة.

لكل هذه الأسباب، يستحيل التوصل إلى إنجاز لقاح ضد فيروس كورونا قبل الانتخابات الأمريكية التي ستنظم في يوم 3 نوفمبر المقبل.

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