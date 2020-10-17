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السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح حلقتين من مسلسل «دفعة بيروت»

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:11 ص
مسلسل دفعة بيروت
مسلسل دفعة بيروت
محمد قدري
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طرحت منصة «شاهد» الإلكترونية حلقتين من مسلسل «دفعة بيروت» بعد خروجه من الموسم الرمضاني الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وتطرح حلقة كل يوم مساء.

المسلسل الجديد تدور قصته حول مجموعة من طلاب يدرسون في كلية الطب من مختلف الجنسيات، يتقابلون في بيروت في فترة الستينيات من أجل إكمال دراستهم، ولكل منهم قصته التي يحملها معه من بلده ليكملها داخل جامعة بيروت.

المسلسل الجديد مكون من 30 حلقة درامية، على أن يُقدَّم في أكثر من جزء، كل جزء 7 حلقات، تصل مدة الحلقة 50 إلى دقيقة، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الخليج، منهم محمود نصر وناصر الدوسري وروان مهدي ونور الغندور، وفاطمة الصافي وذو الفقار خضر ومهند الحمدي وخالد الشاعر.

يذكر أن العمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وقُدم منه الموسم الأول قبل عامين بعنوان "دفعة القاهرة"، وحقق نسبة مشاهدة عالية حين عرضه عبر شاشة "إم بي سي".

وكان عدد من النجوم اعتذروا عن استكمال تصوير مشاهدهم وانسحبوا من المسلسل، بسبب كورونا، بداية من شيلاء سبت بشار الشطي وعبدالعزيز.

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