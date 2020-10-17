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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يشن هجومًا على بايدن: سيجعل الولايات المتحدة في حالة فقر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:20 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
مروة عنبر
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شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجوما جديدا على منافسه الديمقراطى جو بايدن، مشيرا إلى أنه سيجعل الولايات المتحدة فى حالة فقر، معتبرا أن فوزه سيكلف الولايات المتحدة 100 تريليون دولار بسبب اتفاق البيئة الجديد.

وقال ترامب، خلال تجمع انتخابي بولاية جورجيا اليوم السبت: "بايدن يرغب في حرمان كبار السن من برنامج الرعاية الصحية"، لافتا إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون خيارا بين انتعاش ترامب وكساد بايدن.

وتابع ترامب: "كسبت المعركة في محاربة المتطرفين بالعالم، ونجحنا في التخلص من الإرهابي قاسم سليماني، وقتلنا زعيم داعش"، وفقا لما نقلته قناة العربية.

وعن أحداث مينيابوليس، التي شهدت مقتل رجل أمريكي من أصول إفريقية تحت ركبة شرطي، قال ترامب إن الفوضويين حرقوا المدينة، في حين اعتبر الديمقراطيون تلك الاحتجاجات سلمية.

كما تعهد ترامب خلال التجمع الانتخابي بتوفير العلاج المضاد لفيروس كورونا مجانا لجميع الأمريكيين.

يذكر أن عددا قياسيا بلغ 15 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم حتى الآن من خلال إمكانية التصويت المبكر وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكي بجامعة فلوريدا، إذ يسعى الناخبون إلى تفادي الوقوف في طوابير يوم الانتخابات بسبب جائحة كورونا.

وتعادل ترامب إحصائيا مع بايدن في فلوريدا، يوم الأربعاء الماضى، وهي من الولايات الحاسمة، إذ حصل على تأييد 47 في المئة مقابل 49 في المئة لبايدن مع هامش مصداقية يبلغ أربع نقاط في استطلاع للرأي أجرته "رويترزإبسوس".

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الجمهوري لقاءه الجماهيري في ميامي، بينما يعقد بايدن لقاءه في فيلادلفيا.

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