القبض على قيادي بـ«داعش» ومعاونيه في العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على مسئول مكتب الزكاة لما يسمى "ولاية راوه" ضمن قاطع الفرات، وثلاثة من معاونيه في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد.وقالت الوكالة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز": "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية التي اتخذت من محافظة بغداد ملاذًا لها بعد عمليات التحرير، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على مسئول مكتب الزكاة لما يسمى ولاية راوه- قاطع الفرات- وثلاثة من معاونيه في منطقتي الدورة وحي الجامعة ضمن محافظة بغداد".وأضافت أن المعتقلين مطلوبون وفق أحكام المادة ٤ إرهاب؛ لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ومتابعة وتعقب استمرت لفترة طويلة بين مناطق العاصمة، مبينة أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك.وأكدت الوكالة أنه تم إيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.