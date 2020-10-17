رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على قيادي بـ«داعش» ومعاونيه في العراق

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:24 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على مسئول مكتب الزكاة لما يسمى "ولاية راوه" ضمن قاطع الفرات، وثلاثة من معاونيه في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد.

وقالت الوكالة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز": "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية التي اتخذت من محافظة بغداد ملاذًا لها بعد عمليات التحرير، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على مسئول مكتب الزكاة لما يسمى ولاية راوه- قاطع الفرات- وثلاثة من معاونيه في منطقتي الدورة وحي الجامعة ضمن محافظة بغداد".

وأضافت أن المعتقلين مطلوبون وفق أحكام المادة ٤ إرهاب؛ لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ومتابعة وتعقب استمرت لفترة طويلة بين مناطق العاصمة، مبينة أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك.

وأكدت الوكالة أنه تم إيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز يطلق مسابقة لإعلاميى الإخوان: من هو خائن إسطنبول؟

الزمالك: طاقم طبى متكامل يتابع حالة فرجانى ساسى بعد إصابته بكورونا

حريق ضخم يلتهم مول العصر الحديث بحلوان (صور)

رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2020

الصور

image description

استخراج «ولاعة وموبايل» من بطن مريض بالمنصورة

image description

نجوم الفن والإعلام في عزاء الراحل محمود ياسين

image description

حرف يدوية وأنشطة ثقافية لسكان عشش السودان بالجيزة (صور)

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

68 مدرسة بالجيزة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

قطر تحقق فى التسريبات.. غضب بين السيدات بسبب «عنتيل الدوحة»

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

فيلة إفريقيا مهددة بالانقراض

ما هي الروائح التي تجعلك تبدو أصغر سنا؟

روتين صباحي يمنع الإصابة بالسرطان

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

سارة السهيل: حبي للأطفال ذلل الصعاب في طريقي للكتابة عنهم

انطلاق حفلات «القومية للفنون الشعبية» بساحة الهناجر (صور)

غدًا.. افتتاح عرض «ريسايكل» على مسرح الطليعة

معرض في فرنسا عن مؤلف «الأمير الصغير» في الذكرى 120 لميلاده