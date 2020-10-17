«الزراعة»: ضبط 8.9 ألف طن مبيدات محظور تداولها

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات، يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وضبط أكثر من 8 آلاف و919 طن مبيدات محظور تداولها.وقال التقرير إنه تم ضبط 17838 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، بما يعادل كمية 8.919 طن حيث إن العبوة سعة 0.5 لتر كجم).وتم المرور على محلات الاتجار في المبيدات وهي 993 محلا منها 584 محلا مرخصا، 297 محلا غير مرخص، 112 محلا تحت الترخيص.وتم تحرير 76 محضرا للعرض على النيابة العامة.