رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سيرين عبدالنور تتحدى الرجال في «قعدة رجالة» اليوم

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
محمد قدري
طباعة
تحل النجمة سيرين عبدالنور، الليلة، ضيفة على طاقم برنامج "قعدة رجالة" في موسمه الثالث؛ لتمثل المرأة في المجتمع العربي، وتواجه الرجال الثلاثة نيقولا معوض، وخالد سليم، وقيس الشيخ، الذين يتبنون فكرة أن المرأة لها عقل صغير، وغير مناسب أن تحكي لها كل شيء لأنها تفسده.

وتشهد الحلقة تبني سيرين، موقفًا دفاعيًا رافضة التقليل من عقل المرأة، ومؤكدة أنها قد تكون سببًا في نجاح زوجها، كما غنّت بعضا من مقاطع أغنياتها، لترد على بعض أسئلة النجوم، وتصدر عنها خلال الحلقة عدة ردود فعل أدخلت مقدمي البرنامج في حالة استغراب.

ويعتبر برنامج "قعدة رجالة" هو أول الإنتاجات الأصلية لـOSN، وحصد جزءاه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ60 مليون مشاهدة، والمقدمون الجديد هم "قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم"، يشاركون في التقديم للمرة الأولى هذا العام، والبرنامج من إخراج هيثم عزو، وإنتاج سالي والي Sproductions.

وخلال الحلقات القادمة تحل على البرنامج في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرض من خلاله المقدمون وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يطلق مسابقة لإعلاميى الإخوان: من هو خائن إسطنبول؟

أخر قرارات وزير التربية والتعليم.. القصة للاطلاع فقط

القصة الكاملة لـ«حرق شاب لأمه في فيصل».. المعاش كلمة السر (صور)

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

الصور

image description

استخراج «ولاعة وموبايل» من بطن مريض بالمنصورة

image description

نجوم الفن والإعلام في عزاء الراحل محمود ياسين

image description

حرف يدوية وأنشطة ثقافية لسكان عشش السودان بالجيزة (صور)

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

68 مدرسة بالجيزة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

قطر تحقق فى التسريبات.. غضب بين السيدات بسبب «عنتيل الدوحة»

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

فيلة إفريقيا مهددة بالانقراض

ما هي الروائح التي تجعلك تبدو أصغر سنا؟

روتين صباحي يمنع الإصابة بالسرطان

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

سارة السهيل: حبي للأطفال ذلل الصعاب في طريقي للكتابة عنهم

انطلاق حفلات «القومية للفنون الشعبية» بساحة الهناجر (صور)

غدًا.. افتتاح عرض «ريسايكل» على مسرح الطليعة

معرض في فرنسا عن مؤلف «الأمير الصغير» في الذكرى 120 لميلاده