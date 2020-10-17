سيرين عبدالنور تتحدى الرجال في «قعدة رجالة» اليوم

تحل النجمة سيرين عبدالنور، الليلة، ضيفة على طاقم برنامج "قعدة رجالة" في موسمه الثالث؛ لتمثل المرأة في المجتمع العربي، وتواجه الرجال الثلاثة نيقولا معوض، وخالد سليم، وقيس الشيخ، الذين يتبنون فكرة أن المرأة لها عقل صغير، وغير مناسب أن تحكي لها كل شيء لأنها تفسده.وتشهد الحلقة تبني سيرين، موقفًا دفاعيًا رافضة التقليل من عقل المرأة، ومؤكدة أنها قد تكون سببًا في نجاح زوجها، كما غنّت بعضا من مقاطع أغنياتها، لترد على بعض أسئلة النجوم، وتصدر عنها خلال الحلقة عدة ردود فعل أدخلت مقدمي البرنامج في حالة استغراب.ويعتبر برنامج "قعدة رجالة" هو أول الإنتاجات الأصلية لـOSN، وحصد جزءاه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ60 مليون مشاهدة، والمقدمون الجديد هم "قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم"، يشاركون في التقديم للمرة الأولى هذا العام، والبرنامج من إخراج هيثم عزو، وإنتاج سالي والي Sproductions.وخلال الحلقات القادمة تحل على البرنامج في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرض من خلاله المقدمون وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.