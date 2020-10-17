32 وفاة و10 آلاف إصابة جديدة بكورونا فى بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم السبت، تسجيل 32 حالة وفاة بالإضافة إلى 10192 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 202151 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 10359 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.