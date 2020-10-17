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السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: موسكو تطور دواء يوقف تكاثر كورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:55 ص
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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أعلن كبير أخصائيي الحساسية والمناعة في وزارة الصحة الروسية رحيم خيتوف، أن روسيا تطور دواء يخص فيروس كورونا، والذي سيوقف على وجه التحديد تكاثر الفيروس، وأنه الآن في مرحلة الاختبار قبل السريري.

ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة الروسية عن خيتوف قوله "لا يوجد حاليا دواء محدد لعدوى فيروس كورونا من شأنه أن يوقف على وجه التحديد تكاثر الفيروس، نحن نطور دواء يستهدف بدقة الجينات المسئولة عن التكاثر، لكنه لا يزال في المرحلة قبل السريرية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن الرئيس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن دواء ديكساميثازون هو العامل العلاجي الوحيد الفعال لفيروس كورونا، فيما تم تسجيل أدوية "أفيفافير" و"أريبليفير" و"إلسير" في روسيا لعلاج كورونا.

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