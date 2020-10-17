235 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت، تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن مسئولين قولهم إن المصابين الجدد تتراوح أعمارهم بين من هم دون سن العاشرة ومن فوق سن 90.وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو حتى الآن 28 ألفا و839 إصابة.