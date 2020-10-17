998 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، تسجيل 998 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، بعد إجراء 7 آلاف و442 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس.وذكرت وكالة أنباء صوفيا البلغارية، اليوم السبت - أن التحاليل الإيجابية بلغت نسبتها 4ر13% من إجمالي التحاليل التي جرت للكشف عن الفيروس.وسجلت بلغاريا 14 حالة وفاة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، فيما تعافى 197 شخصا، ويخضع 76 شخصا للعناية المركزة.