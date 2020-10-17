998 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا
السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:41 ص
أ.ش.أطباعة
أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، تسجيل 998 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، بعد إجراء 7 آلاف و442 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس.
وذكرت وكالة أنباء صوفيا البلغارية، اليوم السبت - أن التحاليل الإيجابية بلغت نسبتها 4ر13% من إجمالي التحاليل التي جرت للكشف عن الفيروس.
وسجلت بلغاريا 14 حالة وفاة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، فيما تعافى 197 شخصا، ويخضع 76 شخصا للعناية المركزة.
وذكرت وكالة أنباء صوفيا البلغارية، اليوم السبت - أن التحاليل الإيجابية بلغت نسبتها 4ر13% من إجمالي التحاليل التي جرت للكشف عن الفيروس.
وسجلت بلغاريا 14 حالة وفاة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، فيما تعافى 197 شخصا، ويخضع 76 شخصا للعناية المركزة.