69 ألفا و156 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا
السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:36 ص
أ.ش.أطباعة
سجلت الولايات المتحدة 69 ألفا و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 883 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس؛ وذلك وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.
وأفادت جونز هوبكنز - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت - بأن إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل حتى الآن إلى 8 ملايين و48 ألفا و865 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس 218 ألفا و575 حالة وفاة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأفادت جونز هوبكنز - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت - بأن إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل حتى الآن إلى 8 ملايين و48 ألفا و865 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس 218 ألفا و575 حالة وفاة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.