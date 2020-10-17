69 ألفا و156 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة 69 ألفا و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 883 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس؛ وذلك وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.وأفادت جونز هوبكنز - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت - بأن إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل حتى الآن إلى 8 ملايين و48 ألفا و865 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس 218 ألفا و575 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.