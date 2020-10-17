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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة أمريكية تحدد موعد تنفيذ أول حكم بإعدام امرأة منذ 70 عاما

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
إعدام
إعدام
أ.ش.أ
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حددت وزارة العدل الأمريكية اليوم السبت يوم الثامن من ديسمبر المقبل، لتنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عاما.

وذكرت الوزارة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن ليزا مونتجومري مدانة بخنق امرأة في ولاية ميزوري عام 2004، وستعدم بحقنة مميتة في إصلاحية تير هوت بولاية إنديانا.

من جانبه، قال مركز معلومات عقوبات الإعدام إن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية كانت بوني هيدي التي وضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.

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