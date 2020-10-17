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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: التزم الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
التزم الطلاب بتطبيق
التزم الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية
ريم محمود
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التزم الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

ونوهت الوزارة في بيان لها، من خلال نشر صورا للطلاب في أول يوم دراسي، أيضا إلى اتباع مسافات الأمان بين الطلاب نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة وضعت خطة لاستمرار عملية التعلم في ظل انتشار فيروس كورونا، عن طريق العمل على تقليل الكثافة بإعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وأضاف شوقي، أنه تم توزيع أجهزة حرارية على المدارس لقياس درجات حرارة الطلاب يوميًا، فضلًا عن توفير أماكن عزل داخل المدارس في حالة شعور أحد الطلاب بالإعياء ويتم التنسيق في ذلك الأمر مع وزارة الصحة.

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