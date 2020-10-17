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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

158 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات في كازاخستان

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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سجلت السلطات الصحية في كازاخستان 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية، اليوم السبت، أنه تم رصد 4 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس، فيما تعافى 120 شخصا من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع عدد حالات التعافي إلى 104 آلاف و921 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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