الصين قلقة من قرار فنلندا بشأن «هونج كونج»

أعربت الصين اليوم السبت، عن قلقها ومعارضتها الشديدة لقرار فنلندا تعليق اتفاقية تسليم المجرمين الهاربين مع منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة.وحثت الصين، الجانب الفنلندي - في بيان للسفارة الصينية في فنلندا اليوم - على "الالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، والتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال، لتجنب إلحاق الضرر بالعلاقات الصينية الفنلندية".