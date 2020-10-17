لقاء 7 محافظين و«حياة كريمة».. تفاصيل زيارة وزير التنمية المحلية للأقصر

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى محافظة الأقصر، لعقد ورشة عمل موسعة مع 7 محافظين، لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، وكان في استقباله المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.ويستهل وزير التنمية المحلية جولته بمحافظة الأقصر بزيارة قرية "القبلي قامولا" لتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" ومنها مشروع تطوير وحدة طب الأسرة وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان، ومشروعات الإنارة العامة بالقرية ومشروعات النظافة للتخلص من المخلفات الصلبة، كما يضع والمحافظ حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي المتكامل بالقرية.وقال اللواء محمود شعراوي، إنه تم تنفيذ مشروعات بحوالي 52 مليون جنيه في 3 قرى بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والبالغ عددها 143 قرية في 11 محافظة.وسيعقب ذلك انطلاق ورشة العمل التي سيعقدها وزير التنمية المحلية مع المحافظين مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اللواء أشرف الداودي، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، كما يشارك في الورشة عدد من نواب المحافظين.ويشارك في الورشة أيضًا كل من الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، المهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي شركات المياه وهيئة الأبنية التعليمية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وفرق وحدات متابعة المبادرة بالمحافظات.وأكد اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم خلال الورشة استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة والاستعدادات الخاصة ببدأ تنفيد المرحلة الثانية على مستوى 375 تجمع ريفي في 14 محافظة، يعقبه عقد حوار مفتوح لوزير التنمية المحلية مع ممثلي اللجان المجتمعية بقرى "حياة كريمة" بـ6 محافظات.