محافـظ المنوفية: الموافقة على تنفيذ مشروعات صرف صحي بقرى في قويسنا

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ مشروعات الصرف الصحى " محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد لقرى ميت القصري، منشأة عبدالمنعم رياض، كفر طه شبرا، كفر المنشى القبلي، كفر ميت سراج، بمركز ومدينة قويسنا بقيمة تقديرية 135 مليون جنيه، لإحدى الشركات الحكومية المتخصصة للبدأ في تنفيذ الإجراءات التمهيدية لتجهيز العمل فى مشروعات الصرف الصحى.يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على توفير خدمة مياه الشرب والصرف الصحى ومد خطوط الصرف لجميع المواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، فضلًا عن تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية للارتقاء بمستوى الخدمات.وأفاد المهندس رشدى عمر، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى لعدد من قرى مركز قويسنا، ستقوم الشركة المنفذة للمشروع وتحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإعداد الدراسات الميدانية والرسومات الهندسية التنفيذية للقرى المذكورة واعتمادها من الإدارة المركزية للتصميمات بالهيئة وسيتم البدأ في التنفيذ فور استلام مواقع محطات الرفع بعد نهو جميع الموافقات من الصحة والبيئة والزراعة وقرار التخصيص على محطات الرفع والبدأ في التنفيذ.