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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: 73 إصابة جديدة بكورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت كوريا الجنوبية 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يمثل اليوم الثاني على التوالي من انخفاض عدد الإصابات اليومية عن مئة، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وذكرت الهيئة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت أنه تم اكتشاف 62 إصابة محلية و11 إصابة واردة من الخارج، أمس الجمعة، مما يزيد عدد الإصابات في البلاد إلى 25 ألفا و108 حالات.

ومن بين الحالات الواردة الـ11، سبعة كوريين جنوبيين وأربعة مواطنين أجانب، وخمسة منهم تم اكتشاف إصابتهم لدى وصولهم.

وتعافى 78 مريضا آخر بشكل كامل وخرجوا من الحجر الصحي، لكن مازال أكثر من 1400 يتلقون العلاج.

وبلغ عدد المرضى المصابين بشكل خطير 84 شخصا.

وتوفي شخصان آخران، مما يزيد عدد الوفيات بسبب الفيروس بشكل إجمالي إلى 443 شخصا.

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