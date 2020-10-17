«علقة موت» لسائق «توك توك» خطف حقيبة سيدة بالإسكندرية.. والنيابة تحبسه

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة خطف وسرقة حقيقة سيدة بالطريق العام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال السيدة عن الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بضبط لص حقائب يد خاصة بالسيدات بشارع الفلكي دائرة القسم وتم الاعتداء عليه.على الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص أن المتهم كان يقود مركبة "توك توك" وأثناء سيرة حاول خطف حقيبة يد خاصة بإحدى السيدات أثناء سيرها بالطريق العام، وفر هاربا بالحقيبة، ما أدى إلى دفع السيدة صاحبة الحقيبة الاستغاثة بالمواطنين الموجودين بالطريق.وقاموا بالانطلاق خلف قائد "التوك توك" المتهم، وتم إيقافه وضبطه وإرجاع الحقيبة إلى صاحبتها، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب ومزقوا ملابسه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.