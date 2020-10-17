من الابتدائي حتى الثانوي.. «التعليم» توفر رابط لتحميل الكتب المدرسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أول يوم للدراسة عن إمكانية تحميل الكتب الدراسية.وقالت الوزارة في بيان لها على موقعها الرسمي: هام لجميع الطلاب يمكنكم الأن تحميل جميع كتب الوزارة pdf بكل سهولة من موقع وزارة التربية والتعليم بضغطة زر، حيث نقدم لكم جميع كتب الوزارة من الابتدائي حتى الثانوي.. اضغط الرابط التالي واختر المرحلة والصف‏http:elearning1.moe.gov.egوكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن عن أنه تم الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد الكتروني موحد لكل طلاب المراحل التعليمية للدخول على جميع المنصات التي سيتم إتاحتها من قبل الوزارة.وأشار إلى أنه توفير برامج Microsoft office مجانًا لـ20 مليون طالب للتدريب على أدوات سوق العمل، وهو ما يمثل تطور مهم في طريقنا للتحول الرقمي، ويمكن للطالب الحصول على البريد عن طريق الرقم القومي وكود الطالب.وأوضح أنه سيتم إتاحة منصة المناهج الرقمية للمرحلة الثانوية HTTP:lms.ekb.eg وهي منصة تضم مصادر تعلم رقمية عديدة لطلاب المرحلة الثانوية، فضلًا عن إضافة مواد باللغة الفرنسية عبر المنصة، ويتم تحديث المنصة بصفة مستمرة، كما تم تزويدها بالكتب الدراسية.وتابع أنه سيتم أيضا إطلاق مكتبة الدروس الإلكترونية التفاعلية خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن إطلاق قناة تلفزيونية تعليمية لطلاب الثانوية العامة، وأخرى لطلاب التعليم الفني.