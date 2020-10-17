62.2 ألف إصابة جديدة بكورونا فى الهند
السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
أ.ش.أطباعة
سجلت الهند اليوم السبت 62 ألفا و212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ(24) الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7 ملايين و432 ألفا و680 إصابة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية- حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية- أنه تم تسجيل 837 حالة وفاة جديدة على مدار الـ24 ساعة الماضية أيضا؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 112 ألفا و998 وفاة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية- حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية- أنه تم تسجيل 837 حالة وفاة جديدة على مدار الـ24 ساعة الماضية أيضا؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 112 ألفا و998 وفاة.