62.2 ألف إصابة جديدة بكورونا فى الهند

سجلت الهند اليوم السبت 62 ألفا و212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ(24) الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7 ملايين و432 ألفا و680 إصابة.وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية- حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية- أنه تم تسجيل 837 حالة وفاة جديدة على مدار الـ24 ساعة الماضية أيضا؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 112 ألفا و998 وفاة.