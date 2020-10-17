إصابات كورونا اليومية تتجاوز 6 آلاف في أوكرانيا

قال مجلس الأمن القومي الأوكراني، اليوم السبت، إن أوكرانيا سجلت 6.410 حالات إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال 24 ساعة الماضية ارتفاعا من العدد القياسي السابق المسجل أمس الجمعة والذي بلغ 5.992 حالة.وأضاف المجلس إن 109 مرضى توفوا خلال 24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.وارتفع عدد الاصابات لـ 293.641 حالة إصابة في أوكرانيا حتى 17 أكتوبر مع 5517 حالة وفاة.وتجاوز العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا خمسة آلاف حالة في أكتوبر مما دفع الحكومة إلى تمديد إجراءات العزل العام حتى نهاية 2020.