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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا.. انطلاق مؤتمر المصالحة «سرت 2» اليوم

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:38 ص
مؤتمر المصالحة سرت
مؤتمر المصالحة سرت 2
عبير سليم
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ينطلق صباح اليوم السبت، في مدينة سرت الليبية مؤتمر المصالحة الوطنية المعروف إعلاميا بـ(سرت 2) والذي يضم وفودا من القبائل الليبية من كافة أنحاء ليبيا.

ويأتي المؤتمر لاستحضار الذاكرة الوطنية الليبية للميثاق الذي وحد آباء ليبيا المؤسسين في مواجهة الاستعمار الأجنبي عام 1922 بنفس المدينة فيما عرف تاريخيا بميثاق سرت.

وقال بيان وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، وهى الجهة المنظمة للمؤتمر، إن مؤتمر سرت 2 تشارك فيه الكتل والأحزاب السياسية الليبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالسلام والمصالحة كما يشارك ممثلون عن الليبيين المهجرين في الخارج والنازحين بفعل الحرب في الداخل الليبي، إلى جانب مسئولين وسياسيين سابقين ومن الشخصيات العامة عدد من المحامين والقضاة وأساتذة الجامعات والمثقفون.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على الثوابت الوطنية ووحدة وسلامة واستقلال وسيادة ليبيا على أرضها وجوها وبحرها، حسب صحيفة الساعة 24 الليبية.

كما شدد البيان على رفض لغة السلاح بين أبناء الوطن الواحد وأن الحوار هو الأداة واللغة الوحيدة لحل الأزمات، وأن ليبيا وثرواتها لكل الليبيين دون تمييز بما يضمن عدالة توزيع الثروات.

ولفت البيان إلى أن المؤتمر يحمل رسالة للسلام والعيش المشترك وتجاوز الألم والتأسيس للمستقبل، وصياغة وثيقة مرجعية وطنية تسهم في حل الأزمة الليبية، على خلفية المرجعيات الدولية (مخرجات برلين وإعلان القاهرة).

وختم البيان، أملا أن يشكل هذا المؤتمر خارطة طريق للخلاص ونهاية للفوضى وقيام دولة المواطنة والقانون والمؤسسات وإسهام الجميع في بناء ليبيا الجديدة.

ويعد المؤتمر الخطوة الثانية في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء تدابير الثقة بين الليبيين.

وجاءت الخطوة الأولى في 12 أكتوبر الجاري بقيام وفد من كبار شيوخ وأعيان المنطقة الشرقية بزيارة إلى مدينة مصراتة غرب ليبيا، لبحث ملفات المحتجزين لدى الطرفين في خطوة أولى لبدء عمليات تبادلهما في أجواء إيجابية بعد رعاية القاهرة لمجموعة من المباحثات في هذا الإطار بين عدد من القيادات السياسية والاجتماعية بشرق ليبيا ومصراتة غرب ليبيا.

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