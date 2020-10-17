إصابة وزير خارجية النمسا بكورونا

أعلنت النمسا منذ قليل عن إصابة وزير خارجيتها ألكسندر شالينبرج، بفيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا بـ"كوفيد- 19".الجدير بالذكر أن المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، أعلن عن أن الحكومة ستتخذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة تزايد الإصابات السريع بجائحة كورونا يوم الإثنين المقبل.يشار إلى حتى أمس الجمعة تم تسجيل 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات لـ61 ألفا و387 حالة، تعافي منها 47 ألفا و618 حالة بينما توفي 882 حالة.