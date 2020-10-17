طبيب يوضح أسباب الإصابة بسرطان المعدة وسبل تجنبها
السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:18 ص
هويدا سعيدطباعة
يشكل سرطان المعدة واحدا من الأورام الخبيثة التي تصيب المعدة، والتي له أسباب عديدة، ويجب علاجها فور التشخيص النهائي.
قال الدكتور محمد سعيد استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، إن سرطان المعدة من أخطر الأمراض التي تواجه الجهاز الهضمي، حيث ينقسم سرطان المعدة إلى نوعين، وهما إصابة القسم العلوي من المعدة، والثاني يصيب القسم السفلي من المعدة.
أعراض الإصابة بسرطان المعدة:
الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام
الشخص المصاب بسرطان المعدة دائما يشعر بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام، ودائما يشعر بعدم الراحة في تناول الطعام.
الشعور بحرقة شديدة بعد تناول الطعام
الشخص المصاب دائما يشعر بحرقة في المعدة بعد تناول الطعام، هذا دليل على إصابته بسرطان المعدة.
الإصابة بعسر هضم شديد
الشخص المصاب بسرطان المعدة يكون لديه عسر هضم بشكل مستمر.
الشعور بالغثيان والقيء المستمر
الشعور بالغثيان والقيء المستمر من أشهر الأعراض لسرطان المعدة.
فقدان الوزن بشكل مفاجئ
يتسبب أيضا سرطان المعدة ونزول الوزن بشكل مفاجئ بسبب عدم استقرار الطعام في المعدة.
أسباب سرطان المعدة:
التدخين
يعد التدخين من أكثر العوامل التي تسبب سرطان المعدة.
تناول الكحوليات
تناول الكحوليات أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى سرطان المعدة.
نظام غذائي خاطئ
اتباع نظام غذائي خاطئ وتناول مأكولات غير صحية من الممكن أن تؤدي إلى سرطان المعدة.
العامل الوراثي
من الممكن أن يكون العامل الوراثي له دور في سرطان المعدة.
قال الدكتور محمد سعيد استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، إن سرطان المعدة من أخطر الأمراض التي تواجه الجهاز الهضمي، حيث ينقسم سرطان المعدة إلى نوعين، وهما إصابة القسم العلوي من المعدة، والثاني يصيب القسم السفلي من المعدة.
أعراض الإصابة بسرطان المعدة:
الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام
الشخص المصاب بسرطان المعدة دائما يشعر بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام، ودائما يشعر بعدم الراحة في تناول الطعام.
الشعور بحرقة شديدة بعد تناول الطعام
الشخص المصاب دائما يشعر بحرقة في المعدة بعد تناول الطعام، هذا دليل على إصابته بسرطان المعدة.
الإصابة بعسر هضم شديد
الشخص المصاب بسرطان المعدة يكون لديه عسر هضم بشكل مستمر.
الشعور بالغثيان والقيء المستمر
الشعور بالغثيان والقيء المستمر من أشهر الأعراض لسرطان المعدة.
فقدان الوزن بشكل مفاجئ
يتسبب أيضا سرطان المعدة ونزول الوزن بشكل مفاجئ بسبب عدم استقرار الطعام في المعدة.
أسباب سرطان المعدة:
التدخين
يعد التدخين من أكثر العوامل التي تسبب سرطان المعدة.
تناول الكحوليات
تناول الكحوليات أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى سرطان المعدة.
نظام غذائي خاطئ
اتباع نظام غذائي خاطئ وتناول مأكولات غير صحية من الممكن أن تؤدي إلى سرطان المعدة.
العامل الوراثي
من الممكن أن يكون العامل الوراثي له دور في سرطان المعدة.