طبيب يوضح أسباب الإصابة بسرطان المعدة وسبل تجنبها

أعراض الإصابة بسرطان المعدة:

الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

الشعور بحرقة شديدة بعد تناول الطعام

الإصابة بعسر هضم شديد

الشعور بالغثيان والقيء المستمر

فقدان الوزن بشكل مفاجئ

أسباب سرطان المعدة:

التدخين

تناول الكحوليات

نظام غذائي خاطئ

العامل الوراثي

يشكل سرطان المعدة واحدا من الأورام الخبيثة التي تصيب المعدة، والتي له أسباب عديدة، ويجب علاجها فور التشخيص النهائي.قال الدكتور محمد سعيد استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، إن سرطان المعدة من أخطر الأمراض التي تواجه الجهاز الهضمي، حيث ينقسم سرطان المعدة إلى نوعين، وهما إصابة القسم العلوي من المعدة، والثاني يصيب القسم السفلي من المعدة.الشخص المصاب بسرطان المعدة دائما يشعر بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام، ودائما يشعر بعدم الراحة في تناول الطعام.الشخص المصاب دائما يشعر بحرقة في المعدة بعد تناول الطعام، هذا دليل على إصابته بسرطان المعدة.الشخص المصاب بسرطان المعدة يكون لديه عسر هضم بشكل مستمر.الشعور بالغثيان والقيء المستمر من أشهر الأعراض لسرطان المعدة.يتسبب أيضا سرطان المعدة ونزول الوزن بشكل مفاجئ بسبب عدم استقرار الطعام في المعدة.يعد التدخين من أكثر العوامل التي تسبب سرطان المعدة.تناول الكحوليات أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى سرطان المعدة.اتباع نظام غذائي خاطئ وتناول مأكولات غير صحية من الممكن أن تؤدي إلى سرطان المعدة.من الممكن أن يكون العامل الوراثي له دور في سرطان المعدة.