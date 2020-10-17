الممثلة الأمريكية مينا سوفارى تنتظر مولودها الأول

أعلنت الممثلة الأمريكية مينا سوفاري (41 عاما) إنها تنتظر مولودها الأول هي وزوجها مايكل هوب، مؤكدة أن الإنجاب كان هو كل ما تتمنى حدوثه منذ سنوات.وفي مقابلة حصرية مع مجلة "بيبول"، قالت سوفاري بطلة فيلم "أمريكان بيوتي"، التي ستضع طفلها في الربيع المقبل: "لا يزال الأمر يتعلق بتصديق هذا وقبول أن شيئا جميلا يمكن أن يحدث لي.. لقد كانت تجربة عاطفية للغاية. لقد كان اكتشافا غريبا للغاية.. كنت لا أصدق الأمر!".وتابعت: "كان علي أن أتعلم كيف أتعامل بطريقة مختلفة مع شهيتي وعادات نومي وعدم دفع نفسي لطلب المساعدة - كل هذه الأشياء صعبة على امرأة مستقلة!".وعلى الرغم من أن الزوجين، اللذين تزوجا في عام 2018، كانا يأملان في بناء أسرتهما، إلا أن سوفاري اعترفت بأن الحمل كان مفاجأة. وفي وقت سابق من هذا العام، قررت سوفاري وزوجها هوب البدء بنشاط في محاولة الإنجاب - وما تلا ذلك هو شهور من الاضطرابات العاطفية التي قوبلت بنوع من خيبة الأمل.وأوضحت الممثلة أنها ظلت تتوقع حدوث الحمل إلا أنه لم يحدث عندما كانت تنتظر حدوثه، الأمر الذي تسبب في شعورها بالإرهاق والتوتر.وأضافت سوفاري أن الضغط كان كبيرا بسبب عمرها مشيرة "عمري 41 عاما وهناك دائما الشعور أنني كبرت كثيرا واقتربت من الموت ثم الشعور بتمني التوفيق وإمكانية حدوث الحمل"، وقد أدى التوتر المتزايد واختبارات الحمل السلبية المستمرة إلى جعل سوفاري تتراجع عن توقع الحمل.وأكدت أنها سئمت من التركيز على أمر الحمل وبالتالي الشعور بالتوتر وبدأت في التركيز على عملها، حيث سافرت إلى جورجيا في منتصف يوليو لتصوير عمل فني وهناك كانت المفاجأة حيث اكتشفت أنها حامل.